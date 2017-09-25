Миротич договорился о двухлетнем контракте с «Чикаго» на $ 27 млн

Тяжёлый форвард Никола Миротич договорился о двухлетнем контракте с «Чикаго Буллз» на $ 27 млн. Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель The Vertical Шэмс Чарания со ссылкой на источники в лиге НБА.



Летом 2017 года Миротич стал свободным агентом и активно занимался решением вопроса о продолжении карьеры, из-за чего принял решение не выступать за сборную Испании на Евробаскете-2017.



В минувшем регулярном чемпионате НБА Миротич выступал за «Чикаго» и принял участие в 70 матчах, набирая в них 10,6 очка и собирая 5,5 подбора в среднем.