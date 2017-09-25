Тони Паркер вернётся в строй через два месяца

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер вернётся в строй после разрыва четырёхглавой мышцы бедра через два месяца. Он уже получил разрешение от медицинской службы на участие в предсезонном тренировочном лагере.



«Я надеюсь, что смогу играть в середине или конце ноября. В целом новости отличные. Потому что первоначально доктора считали, что я выйду на площадку только в конце января следующего года», – передаёт слова Паркера ESPN.



Защитник получил повреждение в мае нынешнего года в матче второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс».