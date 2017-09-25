«Клипперс» обменяли Лиггинса в «Атланту»

«Лос-Анджелес Клипперс» обменял атакующего защитника Деандре Лиггинса в «Атланту Хоукс», сообщает ESPN. Благодаря этой сделке, «Клипперс» создали торговое исключение на $ 1,7 млн. Контракт Лиггинса является негарантированным, и «Атланта» планирует расторгнуть его.

В минувшем сезоне 29-летний защитник в составе «Кливленд Кавальерс» набирал по 2,4 очка и совершал по 1,7 подбора за 12 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате, выйдя в стартовом составе в 19 из 61 матча. В апреле он был обменян в «Даллас Маверикс», за который провёл лишь одну встречу.