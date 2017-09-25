Джордж: в «Оклахома-Сити» собралась команда чемпионского уровня

Лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж считает, что после того как команду усилил форвард Кармело Энтони, ей под силу добиться высшего результата.



«Мне кажется, в «Оклахома-Сити» собралась команда чемпионского уровня. Я нахожусь в отличной форме. Насколько я знаю, Расселл Уэстбрук тоже. А Кармело Энтони мотивирован как никогда. Нам всем троим есть что доказывать. Кроме того, в «Тандер» имеется группа молодых одарённых игроков и невероятный тренер Билли Донован. А руководство делает всё возможное, чтобы усилить команду», – цитирует Джорджа USA Today.