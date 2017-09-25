Пондекстер: я был близок к смерти от кожной инфекции по ходу прошлого сезона

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Куинси Пондекстер признался, что по ходу прошлого сезона его жизнь находилась под угрозой из-за болезни.



«Состояние моего здоровья скрывали потому, что я не хотел, чтобы кто-то знал о серьёзности ситуации и жалел меня. Когда я лежал в больнице, то читал комментарии в «Твиттере», в которых писали, что я зря получаю зарплату, бездельничая дома. А я в это время боролся за свою жизнь. Я был близок к смерти из-за кожной инфекции. Врачи осматривали меня каждые два часа и постоянно ставили капельницы с антибиотиками на обе руки. Это было безумие», – цитирует Пондекстера ESPN.