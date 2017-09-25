Мощный данк Зайцева – в видеообзоре матча «Химки» – «Задар»

«Химки» представили ролик, посвящённый лучшим моментам товарищеского матча с «Задаром» на международном предсезонном турнире в Задаре. Среди них оказались мощный данк разыгрывающего Вячеслава Зайцева, эффектные проходы атакующего защитника Егора Вяльцева и атакующего защитника Джеймса Андерсона, дальнее попадание атакующего защитникаЧарльза Дженкинса, а также шикарный дриблинг разыгрывающего Стефана Марковича.
Встреча завершилась победой «Химок» со счётом 72:58.
Видео доступно для просмотра на официальном канале «Химок» на сервисе Youtube.
16 очков Андерсона помогли «Химкам» обыграть «Задар» в товарищеском матче