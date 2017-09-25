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Мощный данк Зайцева – в видеообзоре матча «Химки» – «Задар»

25 сентября 2017, понедельник. 14:43 Баскетбол

«Химки» представили ролик, посвящённый лучшим моментам товарищеского матча с «Задаром» на международном предсезонном турнире в Задаре. Среди них оказались мощный данк разыгрывающего Вячеслава Зайцева, эффектные проходы атакующего защитника Егора Вяльцева и атакующего защитника Джеймса Андерсона, дальнее попадание атакующего защитникаЧарльза Дженкинса, а также шикарный дриблинг разыгрывающего Стефана Марковича.

Встреча завершилась победой «Химок» со счётом 72:58.

Видео доступно для просмотра на официальном канале «Химок» на сервисе Youtube.

16 очков Андерсона помогли «Химкам» обыграть «Задар» в товарищеском матче
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Химки Вячеслав Зайцев Джеймс Андерсон Егор Вяльцев
Новости. Баскетбол
25 сентября 2017, понедельник
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