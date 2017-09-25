Энтони и Джордж агитируют Уэйда перейти в «Оклахома-Сити»

Форварды «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони и Пол Джордж уже начали агитировать атакующего защитника Дуэйна Уэйда перейти в их команду, сообщает Hoopshype. Уэйд получил статус свободного агента после того, как договорился о расторжении контракта с «Чикаго Буллз». При этом «Оклахома-Сити» в данный момент может предложить Уэйду только зарплату на условиях ветеранского минимума в $ 2,3 млн.

Также в услугах 35-летнего защитника заинтересованы «Кливленд Кавальерс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Майами Хит».