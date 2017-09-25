Швед: судить о форме «Химок» по предсезонным матчам не стоит

Защитник сборной России и подмосковных «Химок» Алексей Швед рассказал, как отдохнул после Евробаскета-2017.



«После чемпионата Европы я провёл неделю в Москве, где у меня было много дел. Что ещё делал? Отдыхал, высыпался, ел, гулял по городу. Чувствую себя хорошо, нога не беспокоит. Конечно, Евробаскет получился тяжёлым, мы провели девять матчей за 15 дней, но после этого перерыва я продолжу подготовку к сезону со своей командой.

Кстати, за ходом «предсезонки» «Химок» я следил, постоянно общался с ребятами, так что я в курсе событий. Но, как я всегда говорю, судить о результатах команды по предсезонке не стоит, потому что на данном этапе главная задача – готовиться к чемпионату. У нас много новых игроков, и ещё предстоит найти взаимопонимание, мы с Андреем Зубовым ещё ни разу не тренировались в полном составе, так что все выводы будем делать потом», — цитирует Шведа официальный сайт «Химок».

Фото доступно в официальном «инстаграме» «Химок».