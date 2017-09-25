Керр: Янг должен бросать по кольцу всякий раз, когда будет свободен

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что новобранец коллектива из Окленда Ник Янг заслуживает возможности не ограничивать себя в бросках по кольцу, поскольку является одним из лучших снайперов лиги.



«Я не хочу, чтобы Ник испытывал сомнения. Он один из лучших снайперов в лиге. Он должен бросать каждый раз, когда будет оказываться в свободной позиции. По мере того, как он будет чувствовать себя комфортнее в команде, он поймёт, откуда эти возможности будут приходить, когда ему лучше двигать мяч, а когда лучше бросать», — приводит слова Керра San Jose Mercury News.