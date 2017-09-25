«Никс» подтвердили обмен Энтони в «Оклахома-Сити»

«Нью-Йорк Никс» официально подтвердили обмен Кармело Энтони в «Оклахома-Сити Тандер», сообщает официальный сайт команды. Из стана «Оклахома-Сити» в Нью-Йорк перебрались Энес Кантер и Даг Макдермотт. Также «Никс» отдали драфт-пик второго раунда 2018 года.



В прошлом сезоне в составе «Никс» Энтони провёл 74 матча, в которых в среднем набирал 22,4 очка и совершал 5,9 подбора и 2,9 передачи за 33,4 минуты.

Помимо «Оклахома-Сити» на Энтони претендовали «Хьюстон Рокетс», «Кливленд Кавальерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».