Моррис не присоединится к «Бостону» до завершения суда

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс подчеркнул, что Маркус Моррис не присоединится к команде до окончания судебного процесса, сообщает американский журналист Скотт Соуза.



Маркус и его брат Маркиф обвиняются в нападении на человека, который писал СМС-сообщение их матери. Ситуация произошла в 2015 году, когда братья Моррис выступали в составе «Финикс Санз». Адвокаты братьев настаивают, что их подзащитные не участвовали в избиении потерпевшего, который получил ряд травм, включая сломанный нос. Игрокам грозит тюремное заключение и дисквалификация как минимум на 10 матчей в НБА.