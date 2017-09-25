«Нью-Йорк Никс» отчислил Чейссона Рэндла из состава команды, сообщает официальный сайт коллектива.

«Никс» были вынуждены сделать это после обмена Кармело Энтони в «Оклахома-Сити», о котором было объявлено 25 сентября. «Нью-Йорк» получил взамен на Энтони двух игроков — Энеса Кантера и Дага Макдермотта. Руководство клуба позволило Мартину оставаться в тренировочном лагере до тех пор, пока разыгрывающий не подыщет себе новую команду. В прошлом сезоне 24-летний баскетболист провёл 18 матчей, в среднем набирая 5,3 очка за игру.