Попович: из-за Трампа США вызывают смущение во всём мире

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович заявил, что высказывания Дональда Трампа и отказ президента США встречаться с «Уорриорз» расстроил его.



«Трамп добился того, что США стали вызывать смущение во всём мире. Забавно, когда президент отменяет приглашение, хотя «Уорриорз» и не собирались идти к нему. Он повёл себя как шестиклассник, организовывающий вечеринку на заднем дворе, но отменяющий приглашения, потому что кто-то может не прийти. Это отвратительно и комично. Интересно узнать, насколько ещё хватит терпения у тех людей, которые голосовали за него на выборах?» — цитирует The Score Поповича.