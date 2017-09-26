Кацивелис покинул расположение ЦСКА

ЦСКА поблагодарил греческого защитника Димитриса Кацивелиса за участие в тренировочном лагере клуба и пожелал ему удачи.
«Выражаем большую благодарность Димитрису Кацивелису, который здорово помог во время предсезонной подготовки и уже покинул расположение команды. Спасибо, Димитрис! Желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы «армейцев».
В недавнем товарищеском матче с «Баварией» (80:70) Кацивелис набрал два очка и заслужил похвалу наставника «армейцев» Димитриса Итудиса.
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