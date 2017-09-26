Леброн Джеймс: мог ли я сделать что-то, чтобы Ирвинг не просил об обмене?

Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс прокомментировал уход из команды Кайри Ирвинга. По словам Леброна, он не уверен, мог ли он сделать что-то ещё, чтобы Ирвинг отказался от своего желания покинуть клуб.



«Сложно сказать, мог ли я сделать что-то, чтобы Кайри не захотел этого обмена. Было дело в том, как мы закончили сезон или в моем возвращении? Проблема в смене тренера или генерального менеджера? Я не знаю. Я пытался сделать всё, чтобы помочь ему полностью раскрыться. Я пытался помочь ему стаь лучшим во всем, лидером. Я был готов передать ему правление командой. Я разочарован только тем, что он забрал очень много нашего ДНК, наших схем в «Бостон». В остальном я желаю ему успеха. Он сделал то, что лучше подходит для него самого. Теперь Кайри может не обращаться ко мне за советом. Окажись мой сын в другой команде и играй мы друг против друга — он бы ни черта от меня не получил», — цитирует The Score Леброна Джеймса.