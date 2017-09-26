Лавин пропустит начало регулярного чемпионата из-за повреждения колена

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин пропустит начало предстоящего регулярного чемпионата из-за травмы колена, сообщает The Score. Лавин продолжит восстанавливаться после разрыва крестообразной связки, которое он получил в феврале.



Ожидается, что 22-летний баскетболист вернётся в строй в ноябре.



В минувшем сезоне Зак помог «Миннесоте Тимбервулвз» в 47 матчах регулярного чемпионата. Защитник проводил на паркете по 37,2 минуты, набирал по 18,9 очка, собирал по 3,4 подбора, а также отдавал по 3,0 передачи в среднем за игру.

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