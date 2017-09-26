Джеймс: я всё ещё хочу завершить карьеру в «Кливленде»

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс признался, что его планы не поменялись с тех пор, как три года назад он заявил о намерении завершить карьеру в составе клуба из штата Огайо.



«Ничего не изменилось. И вот почему я сегодня сижу здесь, всё ещё в форме «Кливленда», по-прежнему готов вести этот клуб к чемпионству и сделать его успешным. Для меня было важно завоевать титул с «Кавальерс». Сейчас для меня самое главное – это вернуть чемпионский трофей в Огайо», – приводит слова Джеймса The Score.



Напомним, ранее сообщалось, что Леброн планирует следующим летом перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Уэйд свободен. Четыре варианта для продолжения карьеры «Чикаго» и Дуэйн Уэйд договорились о выкупе контракта. Защитник уже стал главной целью сразу для нескольких команд.