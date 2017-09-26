Уолтон: в первую очередь «Лейкерс» нужно исправить проблемы с обороной

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон считает, что главной проблемой его команды является слабая игра в защите.



«Пока мы не исправим нашу оборону, нам будет трудно выигрывать матчи. Первая тренировка будет полностью посвящена защите. Мы не сделаем ни одного атакующего упражнения на нашей первой тренировке. Во время тренировочного лагеря мы в первую очередь будем работать над обороной», – приводит слова Уолтона официальный сайт НБА.



Напомним, что минувший сезон «Лейкерс» закончили на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Калифорнийский клуб одержал 26 побед в 82 матчах.

Люк Уолтон: через два-три года «Лейкерс» станут очень хорошей командой