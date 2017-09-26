Уэстбрук: «Оклахома-Сити» – это то место, где я хочу быть

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук не стал отвечать на вопрос о продлении контракта во время пресс-конференции.



«Это было длинное лето. У меня появился ребёнок. Как я уже говорил, «Оклахома-Сити» – это то место, где я хочу быть. У меня большие ожидания от сезона, у нас произошло много изменений в составе. Я рад и воодушевлён», – цитирует Уэстбрука The Score.



Стоит отметить, что следующим летом Уэстбрук сможет воспользоваться опцией в контракте с «Тандер» и стать неограниченно свободным агентом.

Джордж: в «Оклахома-Сити» собралась команда чемпионского уровня