«Финикс» договорился с Уорреном о новом четырёхлетнем контракте на $ 50 млн

«Финикс Санс» договорился с лёгким форвардом Ти Джей Уорреном о новом четырёхлетнем контракте на общую сумму $ 50 млн, сообщает ESPN.

24-летний Уоррен, выбранный на драфте 2014 года под 14-м номером, провёл в «Финиксе» все три года профессиональной карьеры в НБА. За этот период он пропустил в общей сложности 93 поединка из-за различных травм. В минувшем сезоне форвард набирал по 14,4 очка и совершал по 5,1 подбора за 31 минуту в среднем за игру, выйдя в стартовом составе в 59 из 66 матчей регулярного чемпионата.