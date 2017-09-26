Адетокунбо: дело не в том, что я не хотел играть за сборную Греции. Я не мог

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пояснил, почему в последний момент отказался от выступления за сборную Греции на Евробаскете-2017.



«Состояние моего колена с каждым днём становится всё лучше и лучше. Решение отказаться от участия в Евробаскете-2017 было очень непростым. Одним из самых сложных в моей жизни. Ведь вся Греция ожидала, что я помогу команде. Но думаю, что поступил правильно. Дело не в том, что я не хотел выступать за сборную. Я физически не мог», – передаёт слова Адетокунбо Eurohoops.