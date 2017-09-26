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Лонзо Болл: буду относиться к Мэджику Джонсону как к дяде. Для брата он староват

26 сентября 2017, вторник. 14:40 Баскетбол

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл с юмором ответил президенту организации Мэджику Джонсону, который предложил игроку относиться к нему не как к руководителю, а как к старшему брату.

«Возможно, буду относиться к Мэджику как к дяде. Для брата он уже немного староват. Но я очень ценю его заботу обо мне», – передаёт слова Болла ESPN.

19-летний защитник был выбран на драфте 2017 года под вторым номером. Он считается одним из главных претендентов на звание лучшего новичка предстоящего сезона.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Лонзо Болл Мэджик Джонсон
Новости. Баскетбол
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