Лонзо Болл: буду относиться к Мэджику Джонсону как к дяде. Для брата он староват

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл с юмором ответил президенту организации Мэджику Джонсону, который предложил игроку относиться к нему не как к руководителю, а как к старшему брату.



«Возможно, буду относиться к Мэджику как к дяде. Для брата он уже немного староват. Но я очень ценю его заботу обо мне», – передаёт слова Болла ESPN.



19-летний защитник был выбран на драфте 2017 года под вторым номером. Он считается одним из главных претендентов на звание лучшего новичка предстоящего сезона.