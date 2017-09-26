Д. Риверс: буду использовать Б. Гриффина и как центрового, и как разыгрывающего

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс видит в мощном форварде Блэйке Гриффине ключевого баскетболиста команды после ухода разыгрывающего Криса Пола.



«По ходу сезона будут ситуации, когда Гриффин окажется у нас самым высоким на площадке. Мы хотим, чтобы он действовал агрессивно и много атаковал. Блэйк часто будет получать мяч. Он станет одним из тех игроков, которых мы будем использовать в качестве организаторов.

А в целом, «Клипперс», вероятно, вернутся к тому стилю, который мне более близок. С более быстрым темпом и большим движением мяча», – цитирует Риверса ESPN.