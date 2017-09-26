Блатт: сборная представила российский баскетбол с очень хорошей стороны

Бывший тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт прокомментировал выступление российских баскетболистов на Евробаскете-2017, отметив сильную игру команды и её лидера Алексея Шведа.

«Сборная России сыграла просто великолепно. Я увидел у ребят по-настоящему слаженную игру, все были друг за друга. Команда просто поняла, какие у неё сильные и слабые стороны, и это помогло ей. Сборная представила российский баскетбол с очень, очень хорошей стороны.

Что касается Шведа, то никто не ставит под сомнение тот факт, что Алексей — выдающийся игрок. Думаю, он игрок уровня НБА. И он играл там! Просто он нашёл для себя хорошее предложение здесь, в России. Я за него рад. Думаю, его игра не изменится в ходе сезона, потому что Швед — прекрасный игрок», — сказал Блатт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Комаровым.