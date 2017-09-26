Лукич: результат матча Лиги чемпионов с «Антверпом» не стал неожиданным

Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов ФИБА.

«В защите нам удавалось контролировать соперника, однако нападение не сработало. Даже когда мы создали преимущество в восемь очков, в следующих атаках теряли мяч на ровном месте. Я могу объяснить это только волнением.



Хочу отметить молодого игрока Василия Мартынова, который в отведённые ему десять минут смог принести пользу команде. Всё остальное находится под большим вопросом и требует коррекции. Мы стоим в самом начале пути — впереди у нас много игр и тяжёлых моментов.



Результат не стал для меня неожиданностью. Я сразу сказал, что «Антверп» не подарок. Неожиданной, скорее, стала игра некоторых наших парней, которые, казалось, должны быть среди лидеров команды. Сегодня их не было на площадке.



В ближайшее время мы примем решение, будем ли участвовать в Кубке Европы. Лично я «за», потому что таким игрокам, как Захаров, Мартынов и другим, нужен такой опыт. Да, я сейчас тоже, как и все, могу расстроиться и опустить руки, но давайте поймём, что если мы начинаем что-то с нуля, то нам придётся потерпеть. Впереди много работы», — приводит слова Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».

«Нижний Новгород» вылетел из Лиги чемпионов, уступив в обоих матчах «Антверпу». После завершения участия в этом турнире нижегородцы имеют право поучаствовать в Кубке Европы ФИБА.