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Кармело Энтони: без проблем буду играть на позиции мощного форварда

27 сентября 2017, среда. 09:38 Баскетбол

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони признался, что будет не против выступать на позиции «четвёртого номера».

«Без проблем буду играть на позиции мощного форварда. Если честно, мне это даже нравится. Мне кажется, что для этой команды так будет лучше. Я играл «четвёртого номера» на протяжении почти всей карьеры. Даже в «Денвере» мы, можно так сказать, играли маленькой пятёркой, увеличивая скорость. В современном баскетболе не имеет значения, на какой позиции ты действуешь. Сейчас атакующий защитник может играть на позиции центрового», – приводит слова Энтони ESPN.

Гром среди ясного неба. Энтони перейдёт в «Оклахому»
Эпопея с обменом Кармело Энтони завершена. Теперь в «Тандер» снова появится большое трио.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер Кармело Энтони
Новости. Баскетбол
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