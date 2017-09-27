Стивенс: с Ирвингом «Бостон» будет показывать другой баскетбол

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс поделился мнением о новичке команды разыгрывающем защитнике Кайри Ирвинге.



«Он отличный игрок. Действительно очень хороший игрок. Кайри многое привнесёт в нашу команду. С ним мы будем играть иначе. Он с нетерпением ждёт начала матчей. Ирвинг чувствует себя отлично в «Бостоне», – цитирует Стивенса ESPN.



Напомним, что Ирвинг присоединился к «Селтикс» минувшим летом в результате обмена с «Кливленд Кавальерс».



В сезоне-2016/17 Кайри помог «Кливленду» в 72 матчах регулярного чемпионата, собирая коллекцию из 25,2 очка, 5,8 передачи, 3,2 подбора и 1,2 перехвата в среднем за игру.

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