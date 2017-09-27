Ирвин Моррис: «Автодор» ежедневно прогрессирует и улучшает командную химию

Форвард «Автодора» Ирвин Моррис прокомментировал победу своей команды в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с черногорским «Морнаром» (70:62).



«Провели хорошую игру как команда. Мы все были сконцентрированы на защите, позволив команде соперников набрать всего 62 очка. День ото дня мы прогрессируем и ежедневно улучшаем командную химию. Мы сосредоточены, готовы к следующему квалификационному раунду и будем бороться», – приводит слова Морриса официальный сайт БК «Автодор».

Маццон: надеюсь, «Автодор» продолжит играть так же, как в матче с «Морнаром»