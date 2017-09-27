Несколько игроков «Атланты» радовались после обмена Дуайта Ховарда в «Шарлотт»

По информации журналиста ESPN Зака Лоу, некоторые игроки «Атланты Хоукс» были рады, когда узнали об обмене центрового Дуайта Ховарда в «Шарлотт Хорнетс».



«Я не раз слышал, как игроки «Атланты» узнавали об обмене и не скрывали радости, кричали в своих телефонах. Рассказывали, что Ховард перед матчами с «Хоукс» выступал с речами о том, что все должны умирать на паркете и быть единым целым, а потом выходил и играл спустя рукава. У всех возникал вопрос: «Зачем ты всё это говоришь?» Но это всё анекдотично. Просто безумно, что подобные истории всплывают после каждой остановки в его карьере», – сообщил Лоу.

Ховард задумывался о завершении карьеры в 2015 году