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Бретт Браун: цель «Филадельфии» в следующем сезоне – выход в плей-офф

27 сентября 2017, среда. 13:53 Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Бретт Браун рассказал о целях своей команды на предстоящий сезон.

«Как я уже сказал игрокам, нашей целью в предстоящем сезоне будет выход в плей-офф. Конечно, есть ещё несколько других команд, которые ставят перед собой такую же цель», – приводит слова Брауна The Philadelphia Inquirer.

Напомним, что регулярный чемпионат сезона-2016/17 «Филадельфия» закончила на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечным Брауна удалось добыть 28 побед в 82 матчах. Стоит отметить, что «Сиксерс» последний раз участвовали в плей-офф в сезоне-2011/12.

Шарич: на бумаге у «Филадельфии» команда уровня плей-офф
Источник: The Philadelphia Inquirer Сообщить об ошибке
Теги
Филадельфия Сиксерс Бретт Браун
Новости. Баскетбол
27 сентября 2017, среда
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