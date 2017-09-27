Радманович: если бы Кириленко лучше бросал 3-очковые, он был бы суперзвездой НБА

Бывший форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной Сербии Владимир Радманович рассказал, чего не хватало экс-игроку НБА Андрею Кириленко для того, чтобы быть суперзвездой в сильнейшей баскетбольной лиге мира.



«Андрей – очень хороший парень и выдающийся баскетболист. Он был одним из самых трудолюбивых ребят своего поколения. Обладал феноменальной скоростью принятия решений и выдающейся игрой в защите. Я думаю, если бы Кириленко точнее бросал из-за дуги, он был бы суперзвездой НБА, постоянным участником «Звёздного уик-энда». Но лишь единицы могут обладать всеми лучшими качествами сразу», – цитируют Радмановича «Известия».

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