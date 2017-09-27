Тайрон Лю: я называю Леброна Джеймса Бенджамином Баттоном

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю высоко оценил прогресс форварда Леброна Джеймса по ходу межсезонья. По словам Лю, Джеймс стал выглядеть моложе. Наставник команды сравнил своего лидера с Бенджамином Баттоном.



«Он стал выглядеть моложе. Я называю его Бенджамином Баттоном. Он кажется более молодым, более счастливым, получающим удовольствие от игры. Надеюсь, это будет продолжаться по ходу регулярного чемпионата и плей-офф», — цитирует ESPN Тайрона Лю.

В прошлом сезоне 33-летний баскетболист провёл в составе «Кливленда» 74 игры, набирая в среднем 26,4 очка за игру.