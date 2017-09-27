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БК «Химки» переиграл «Панатинаикос» и вышел в финал Кубка Гомельского

27 сентября 2017, среда. 19:31 Баскетбол

БК «Химки» вышел в финал Кубка Гомельского. В 1/2 финала подмосковные баскетболисты переиграли греческий «Панатинаикос» — 73:70 (16:19, 16:17, 21:16, 20:18). Самым результативным в составе российской команды стал Алексей Швед, на его счету 18 очков, 6 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

В финале «Химки» сыграют с победителем другой полуфинальной пары — ЦСКА — «Дарюшшафака». Эта встреча также состоится сегодня.

Кубок Гомельского проводится с 2008 года, каждый год турнир выигрывала одна команда — московский ЦСКА.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Панатинаикос БК Химки
Новости. Баскетбол
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