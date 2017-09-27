Барцокас: «Химки» должны играть лучше

Главный тренер БК «Химки» Георгиос Барцокас прокомментировал выступление своих подопечных в полуфинальном матче Кубка Гомельского с «Панатинаикосом», который закончился победой россиян со счётом 73:70.



«Очевидно, обе команды ещё не готовы. Не уверен, что на данном этапе кто-то полностью готов к сезону, особенно те клубы, у которых были задействованы игроки в национальных сборных. Швед и Зубков вчера провели с командой всего одну тренировку, и все понимают, что показывать командный баскетбол сейчас очень сложно. Также пока травмирован Малькольм Томас, а Томас Робинсон присоединится к нам на следующей неделе. Предстоит большая работа, мы должны играть лучше, а также понять друг друга. У нас есть потенциал, поэтому я настроен оптимистично. Сегодня мы сделали практически на 20 подборов больше, чем «Панатинаикос», это и стало главной составляющей нашей победы. Во второй половине мы сократили количество потерь, тогда как в первой половине слишком часто этим грешили. В то же время в концовке греки забили очень сложные трехочковые, я имею в виду попадания Денмона и Синглтона. И все же мы победили, так как Чарльз Дженкинс точно исполнил штрафные. Поздравляю свою команду, но пока ещё слишком рано делать какие-то выводы. Будем работать дальше», — приводит слова Барцокаса официальный сайт «Химок».