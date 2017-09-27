«Кливленд» отчислит Джакори Уильямса, чтобы освободить место для Уэйда

«Кливленд Кавальерс» планирует отчислить из своего состава Джакори Уильямса, чтобы освободить место в команде для Дуэйна Уэйда, сообщает The Vertical. Ранее в СМИ появилась информация, что «Кливленд» может отчислить центрового Кендрика Перкинса.



Джакори Уильямс минувший сезон провёл в чемпионате NCAA, где в среднем набирал 17,3 очка за матч.

Во вторник стало известно, что Дуэйн Уэйд согласовал условия однолетнего контракта с «Кливленд Кавальерс». За свою карьеру Уэйд трижды становился чемпионом НБА, в 2006 году он был признан MVP финальной серии.