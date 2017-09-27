Владелец «Далласа»: Новицки захочет побить рекорд Коби

Владелец «Даллас Старз» Марк Кьюбан считает, что Дирк Новицки продолжит карьеру после окончания сезона-2017/18. По мнению Кьюбана, Новицки хочет превзойти рекорд Коби Брайанта по количеству сезонов, проведённых в составе одной команды. Новицки выступает за «Даллас» с сезона-1998/99. Брайант выступал за «Лейкерс» на протяжении 20 лет — с 1996 по 2016 год.



«Этот сезон может стать последним для Дирка, но я считаю, что он продолжит карьеру и постарается обойти Коби Брайанта по количеству сезонов в составе одной команды», — цитирует ESPN Марка Кьюбана.