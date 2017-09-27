Итудис: ЦСКА нужно больше времени, чтобы сыграться

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды над «Дарушшафакой» (81:75) в полуфинале Кубка Гомельского.



«Поздравляю команду с победой. Мы провели всего одну тренировку, да и то не в полном составе – без травмированных Виктора Хряпы и Паши Коробкова. Некоторые игроки ещё не знают всех атакующих и защитных взаимодействий, что нормально для этой стадии подготовки. Мы 25 дней тренировались без представителей сборных, и нам нужно больше времени, чтобы сыграться. Мы увидели то, что хотели увидеть, попробовали разные варианты и сочетания составов», — приводит слова Итудиса пресс-служба «армейцев».