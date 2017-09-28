Две курские команды вышли в полуфинал женского Кубка России по баскетболу

В полуфинальных встречах Кубка России по баскетболу среди женщин сыграют курское «Динамо», МБА, оренбургская «Надежда» и «Ивента» из Курска.



«Динамо» обыграло своих одноклубниц из Новосибирской области в овертайме, московская МБА оказалась сильнее ростовского «Ростов-Дон-ЮФУ», «Надежда» переиграла подмосковную «Спарту энд К», а «Ивента» — УГМК, таким образом екатеринбургские девушки не смогут повторить прошлогоднее достижение и одержать победу в турнире.

«Динамо» Новосибирск — «Динамо» Курск — – 68:73 ОТ (14:20, 16:19, 28:10, 4:13, 6:11)



«Ростов-Дон-ЮФУ» — МБА – 76:91 (27:20, 16:22, 19:31, 14:18)



«Надежда» — «Спарта энд К» – 54:64 (16:8, 11:15, 14:19, 13:22)



«Ивента» — УГМК – 56:55 (14:16, 12:14, 14:11, 16:14)