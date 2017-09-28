«Кливленд» подписал контракт с Уэйдом

«Кливленд Кавальерс» объявил о подписании контракта с защитником Дуэйном Уэйдом, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 35-летним баскетболистом рассчитано на один год.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Ранее сообщалось, что Уэйд подпишет с «Кливлендом» контракт на условиях ветеранского минимума и заработает за следующий сезон $ 2,3 млн.

Уэйд ранее разорвал контракт с «Чикаго Буллз», чтобы перейти в «Кливленд». В «Кавальерс» он воссоединится с форвардом Леброном Джеймсом, с которым дважды выигрывал титул чемпиона НБА.

Всего же за свою карьеру Уэйд трижды становился чемпионом НБА, в 2006 году он был признан MVP финальной серии.