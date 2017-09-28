Уэйд: мы с Джеймсом уже выиграли вместе два титула и, надеюсь, добавим третий

Атакующий защитник Дуэйн Уэйд пояснил, почему, став свободным агентом, подписал контракт на следующий сезон именно с «Кливленд Кавальерс».



«На данный момент «Кливленд» – это лучшее место, чтобы продолжить карьеру на высшем уровне. Здесь верят в мои силы и знают, что я могу дать претенденту на чемпионский титул как игрок и как лидер. С нетерпением жду возможности снова играть вместе с моим братом Леброном Джеймсом. Мы с ним уже выиграли два чемпионских титула и, надеюсь, добавим третий», – цитирует Уэйда ESPN.

«Кливленд» подписал контракт с Уэйдом