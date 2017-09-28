Джеймс: счастлив, что «Кливленд» смог увести Уэйда у конкурентов

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от подписания его командой контракта с атакующим защитником Дуэйном Уэйдом.



«Счастлив, что «Кливленд» смог увести Уэйда у конкурентов. Дуэйн – один из моих лучших друзей. У меня такое впечатление, что я пришёл в первый класс, не зная, с кем вместе мне придётся теперь учиться. И вдруг увидел среди новых одноклассников лучшего друга и подумал: «Отлично, значит, будет весело. Компания подобралась хорошая». Вот примерно такие ощущения я испытал», – цитирует Джеймса ESPN.