Горан Драгич: в финале Евробаскета-2017 я был в состоянии, близком к трансу

Разыгрывающий сборной Словении Горан Драгич рассказал о подробностях концовки финального матча Евробаскета-2017 со сборной Сербии.



«Не знаю, как это выглядело по телевидению, но я был в состоянии, близком к трансу. Когда Сербия сократила отставание с 12 до 2 очков и Игор Кокошков взял тайм-аут, наши игроки подошли к скамейке с опущенными головами. Я чувствовал, что нужно менять их настроение, очень разозлился и заорал: «Да что происходит? Это же финал. Мы играем в финале и ведём 2 очка. Как можно опускать руки в такой ситуации». После этого что-то произошло, и все как будто проснулись», – цитирует Драгича Delo.



Встреча закончилась победой сборной Словении со счётом 93:85.