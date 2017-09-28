Шарич: готов выходить со скамейки и на любой позиции в предстоящем сезоне

Мощный форвард «Филадельфии Сиксерс» Дарио Шарич не считает, что высокая конкуренция в передней линии команды помешает ему проявить себя.



«Все хотят попасть в стартовый состав, но для меня не будет проблемой выходить со скамейки. И на любой позиции, на которую меня поставит тренер. Возможно, в роли резервиста я буду получать больше свободы действий. В любом случае стану биться на сто процентов возможностей. Это в моей крови.

Первый сезон в НБА у меня получился удачным. Хочу повторить это и во втором», – цитирует Шарича Eurohoops.