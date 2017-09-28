Уэйд: хочу завершить карьеру в форме «Майами»

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Дуэйн Уэйд признался, что хотел бы завершить профессиональную карьеру в «Майами Хит».



«Майами» всегда будет в моём сердце. Эта дверь всегда открыта. В какой-то момент я хочу завершить карьеру в форме «Майами Хит». Не знаю, как это произойдет, но хочу, чтобы в этот момент на мне была эта майка. Возможно, я вернусь в команду или подпишу контракт на один день, как это сделал Пол Пирс, но я должен уйти так же, как и начал», – цитирует Уэйда Associated Press.



Стоит отметить, что Дуэйн провёл в составе «Хит» 13 сезонов.

Уэйд и Леброн снова в одной команде. «Кливленд» хочет побеждать Расторгнув контракт с «Чикаго», Дуэйн Уэйд подписал соглашение с «Кливлендом», где вновь сыграет вместе со своим другом Леброном Джеймсом.