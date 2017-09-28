Гэй: пришло время вернуться к баскетболу

Форвард «Сан-Антонио Спёрс» Руди Гэй сказал, что тренируется без каких-либо ограничений. Напомним, что в январе игрок порвал левое ахиллово сухожилие и был вынужден пропустить остаток сезона.



«Я не испытываю боли. Я сейчас бы не занимался в тренировочном лагере, если бы у меня были такие проблемы. Я привыкаю к игре. Всё-таки давно не выходил на паркет. Я занимался восстановлением, а теперь пришло время вернуться к баскетболу. Сейчас я выступаю за «Сан-Антонио». Всё немного отличается, мягко говоря. У меня есть не только тренер, на которого можно положиться, но и ветераны в команде, на которых тоже всегда можно рассчитывать», – цитирует Гэя Rotoworld.

Гэй: переход в «Сан-Антонио» станет поворотным моментом моей карьеры