Мэджик Джонсон: хочу, чтобы Кларксон стал лучшим «шестым» игроком

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон ожидает, что защитник команды Джордан Кларксон получит звание лучшего запасного по итогам сезона-2017/18.



«В следующем сезоне мы собираемся стать лучше, и Джордан Кларксон сыграет в этом большую роль. Мы чувствуем, что он покажет прогресс. Я бросил ему вызов, потому что хочу, чтобы он стал лучшим «шестым» игроком. Считаю, что у него есть необходимый потенциал и талант. Он тяжело работал этим летом», – приводит слова Джонсона Rotoworld.



В сезоне-2016/17 Кларксон принял участие в 82 матчах «регулярки». Джордан проводил на площадке по 29,2 минуты, набирал по 14,7 очка, собирал по 3,0 подбора, отдавал по 2,6 передачи, а также совершал по 1,1 перехвата в среднем за игру.

«Лейкерс» уверены, что смогут обменять Кларксона