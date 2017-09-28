После вылета из ЛЧ «Нижний Новгород» будет выступать в Еврокубке

После вылета из Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» получил право выступить во втором по значимости турнире ФИБА — Кубке Европы.
Как и в ЛЧ, прямо сейчас в Кубке Европы проходят квалификационные раунды, после чего будут окончательно утверждены 32 участника регулярного сезона. Все они будут разделены на восемь групп по четыре команды в каждой — «Нижний Новгород» отобрался напрямую в группу H.
Гарантированное место в четвёрке также получил македонский клуб «Карпош Соколи», а ещё два участника определятся в квалификационных раундах в парах «Сольноки Олай» (Венгрия) – «Сёдертелье Кингз» (Швеция), «Балкан» (Болгария) – «Фалко Вулкано» (Венгрия).
Расписание первого группового этапа:
18 октября, среда (Нижний Новгород)
БК «НН» — победитель пары «Балкан» (Болгария) – «Фалко Вулкано» (Венгрия)
25 октября, среда (выезд)
«Карпош Соколи» (Македония) – БК «НН»
1 ноября, среда (выезд)
Победитель пары «Сольноки Олай» (Венгрия) – «Сёдертелье Кингз» (Швеция) – БК «НН»
8 ноября, среда (выезд)
Победитель пары «Балкан» (Болгария) – «Фалко Вулкано» (Венгрия) – БК «НН»
15 ноября, среда (Нижний Новгород)
БК «НН» — «Карпош Соколи» (Македония)
6 декабря, среда (Нижний Новгород)
БК «НН» — победитель пары «Сольноки Олай» (Венгрия) – «Сёдертелье Кингз» (Швеция).