После вылета из ЛЧ «Нижний Новгород» будет выступать в Еврокубке

После вылета из Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» получил право выступить во втором по значимости турнире ФИБА — Кубке Европы.



Как и в ЛЧ, прямо сейчас в Кубке Европы проходят квалификационные раунды, после чего будут окончательно утверждены 32 участника регулярного сезона. Все они будут разделены на восемь групп по четыре команды в каждой — «Нижний Новгород» отобрался напрямую в группу H.

Гарантированное место в четвёрке также получил македонский клуб «Карпош Соколи», а ещё два участника определятся в квалификационных раундах в парах «Сольноки Олай» (Венгрия) – «Сёдертелье Кингз» (Швеция), «Балкан» (Болгария) – «Фалко Вулкано» (Венгрия).

Расписание первого группового этапа:

18 октября, среда (Нижний Новгород)

БК «НН» — победитель пары «Балкан» (Болгария) – «Фалко Вулкано» (Венгрия)



25 октября, среда (выезд)

«Карпош Соколи» (Македония) – БК «НН»



1 ноября, среда (выезд)

Победитель пары «Сольноки Олай» (Венгрия) – «Сёдертелье Кингз» (Швеция) – БК «НН»



8 ноября, среда (выезд)

Победитель пары «Балкан» (Болгария) – «Фалко Вулкано» (Венгрия) – БК «НН»



15 ноября, среда (Нижний Новгород)

БК «НН» — «Карпош Соколи» (Македония)



6 декабря, среда (Нижний Новгород)

БК «НН» — победитель пары «Сольноки Олай» (Венгрия) – «Сёдертелье Кингз» (Швеция).