Блатт назвал Кубок Гомельского главным турниром Европы в межсезонье

Главный тренер «Дарушшафаки» Дэвид Блатт дал интервью после победы команды над «Панатинаикосом» (78:75 ОТ) в матче за третье место на Кубке Гомельского. Он отметил, что считает российский турнир важным этапом подготовки к сезону.



«Я с большим удовольствием принял приглашение организаторов. Уверен, что Кубок Гомельского является главным турниром в Европе в межсезонье. Здесь всегда участвуют клубы уровня Евролиги. Приятно, что мы закончили турнир победой. Выступление в Москве — очень важный этап в подготовке нашей команды к сезону», — приводит слова Блатта ТАСС.