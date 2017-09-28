Симмонс: мне кажется, что Трамп — идиот

Форвард «Филадельфии» Бен Симмонс раскритиковал президента США Дональда Трампа. По мнению Симмонса, Трамп своим поведением вызывает ненависть к США.



«Мне кажется, он идиот. Будь он в Австралии, многие назвали бы его глупцом, я же таким его и считаю. Весь мир уважает Америку и считает её великой страной, но Дональд Трамп — не тот, кто должен ей руководить. Президент не имеет права на такие высказывания о женщинах, на советы другим о том, как себя вести. Он не должен общаться в таком ключе с лидерами других государств и ставить Америку в неловкие ситуации. Он вызывает к США злость и ненависть», — цитирует Симмонса FOX.