«Химки» обыграли ЦСКА и стали победителями Кубка Гомельского

Подмосковные «Химки» обыграли московский ЦСКА в финале Кубка А. Я. Гомельского. Команда Барцокаса сумела сделать это за счёт рывка в финальной четверти.

В первом игровом отрезке на паркете шла равная борьба, что и отразил счёт на табло — 18:18. Во второй десятиминутке баскетболисты ЦСКА сумели превзойти соперников, показав блестящую игру в атаке, на большой перерыв команды ушли при счёте 47:40 в пользу «армейцев».



Третья четверть также прошла в равной борьбе. В заключительном игровом отрезке «Химки» сумели показать дисциплинированную игру в обороне, что на фоне результативной игры в атаке позволило им праздновать победу — 84:77.